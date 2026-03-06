Alien | Pianeta Terra finalmente i primi dettagli sulla seconda stagione

Dopo mesi dall’annuncio del rinnovo, sono stati rivelati i primi dettagli sulla seconda stagione di Alien: Pianeta Terra. La serie, creata da Noah Hawley, riprenderà con nuovi episodi che approfondiscono ulteriormente le vicende ambientate sul pianeta Terra. Al momento, non sono stati comunicati data di uscita né informazioni sulla trama specifica. Le riprese sono in corso e il cast principale è stato completato.

A distanza di diversi mesi dal rinnovo ufficiale della serie di Noah Hawley, sono emerse le prime informazioni utili sulla prossima stagione che proseguirà la saga iniziata da Ridley Scott Alien: Pianeta Terra ha portato per la prima volta la saga horror-fantascientifica di Ridley Scott sul piccolo schermo grazie a questo nuovo capitolo ideato da Noah Hawley. La partecipazione del pubblico non è mancata e la serie è stata rinnovata per una seconda stagione. Sebbene non ci siano state molte informazioni dal rinnovo ufficiale, finalmente è emerso qualche dettaglio in più sulla produzione dei nuovi episodi, nello specifico sull'inizio delle riprese della seconda stagione.