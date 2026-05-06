Al MAXXI di Roma si tiene la mostra fotografica Italia di Moda, curata da Andrea Varani. L’esposizione comprende scatti realizzati dal fotografo, tra cui quelli che ritraggono la top model Ludmilla Voronkina Bozzetti. La mostra presenta una selezione di immagini dedicate al mondo della moda italiana, con alcune fotografie che mettono in risalto le caratteristiche e i dettagli del settore.

Cosa: La mostra fotografica Italia di Moda di Andrea Varani, con la top model Ludmilla Voronkina Bozzetti.. Dove e Quando: Al MAXXI – Museo nazionale delle arti del XXI secolo, dal 14 maggio al 7 giugno 2026.. Perché: Un affascinante viaggio visivo e culturale in cui l’alta sartoria si fonde organicamente con le straordinarie bellezze paesaggistiche del nostro Paese.. La primavera romana si arricchisce di un appuntamento imperdibile per gli amanti dell’estetica, del design e della cultura visiva. Dopo aver conquistato il pubblico e la critica durante la frenetica cornice della settimana della moda di Milano, l’attesa esposizione fotografica intitolata Italia di Moda fa finalmente tappa nella Capitale.🔗 Leggi su Ezrome.it

© Ezrome.it - Italia di Moda: scatti d’autore al MAXXI di Roma

Notizie correlate

La mostra Tragicomica, fino al 20 settembre al Maxxi di Roma: 300 opere di artisti italiani tra irriverenza e ironia. Leggi Amica.it(askanews) – Ci sono la celebre Banana, La nona ora con Papa Giovanni Paolo II colpito da un meteorite e il cavallo imbalsamato sospeso al soffitto...

Il cinema e la moda attraversano il tempo, negli scatti di Elisabetta CatalanoFino al 19 aprile negli spazi di Viasaterna, a Milano, oltre cinquanta opere ripercorrono il lavoro della celebre fotografa italiana, dagli esordi...

Aggiornamenti e dibattiti

Temi più discussi: Tutte le campagne pubblicitarie moda 2026 che più amiamo, a partire dalla Pre-Fall 2026 di Valentino: vota la tua preferita!; Le nuove campagne moda della Primavera Estate 2026; La strada per Cortina. VII Giochi Olimpici Invernali 1956; Le novità moda e lifestyle della quarta settimana di aprile #ICYMI.

Fotogrammi di Moda Italiana in mostra a RiadLa mostra Fotogrammi di Moda Italiana, a cura di Stefano Dominella, sotto l'egida dell'ambasciata italiana a Riad, racconterà dall'11 al 30 novembre il binomio cinema-moda ,che rappresenta uno ... ansa.it

La moda italiana parte per un Grand tour di formazione artigiana. E fa tappa anche in GreciaIl Made in Italy parte oggi – Giornata Nazionale del Made in Italy – per un Grand Tour. Parte da Milano per arrivare a Roma e poi volare all’estero fino in Grecia. Camera Nazionale della Moda Italiana ... corriere.it

La moda italiana rafforza il suo ruolo di motore culturale: su un campione di 50 aziende leader del settore, il 66% è impegnato in attività artistiche e culturali, mentre il 68% investe in iniziative legate a heritage e artigianato, con l’obiettivo di preservare il know- - facebook.com facebook