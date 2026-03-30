Lucca | rapina su treno regionale ragazzo minacciato con coltello Arrestati due minorenni

A Lucca, due minorenni sono stati arrestati dalla Polizia Ferroviaria dopo aver rapinato un coetaneo a bordo di un treno regionale proveniente da Viareggio. I giovani hanno minacciato la vittima con un coltello e si sono fatti consegnare gli effetti personali. L’episodio si è verificato durante il viaggio e i due sono stati fermati poco dopo dagli agenti intervenuti sul posto.

I due, secondo quanto ricostruito dalla polizia, si sono avvicinati verso le 12 sul treno ad un ragazzo e dopo essersi seduti al suo fianco in modo da limitargli la possibilità di fuga, hanno cominciato a chiedergli insistentemente soldi ed oggetti personali mostrandogli un coltello, facendo così consegnarsi dalla vittima impaurita i suoi effetti personali. L’immediato intervento di personale della Polizia Ferroviaria consentiva di bloccare i due ragazzi, mentre la vittima rassicurata rientrava in possesso del suo borsello. I due aggressori, come disposto dal P.M. della Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minori di Firenze, sono stati affidati al centro di prima accoglienza del capoluogo toscano. 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Lucca: rapina su treno regionale, ragazzo minacciato con coltello. Arrestati due minorenni Articoli correlati Rapina con coltello su treno regionale: arrestati due minorenniLucca, 30 marzo 2026 – Due minorenni sono stati arrestati il 17 marzo dalla Polizia Ferroviaria di Lucca con l’accusa di rapina aggravata dall’uso di... Milano, rapina con coltello: arrestati due minorenni egizianiI militari sono intervenuti in piazza Frattini, nel mezzanino della M4, dove i giovani avevano accerchiato e rapinato della sigaretta elettronica il... Contenuti utili per approfondire Lucca rapina su treno regionale ragazzo... Minorenni rapinano un coetaneo a bordo del trenoLUCCA: Arrestati due ragazzi di 17 anni: avrebbero mostrato un coltello per farsi consegnare un borsello, poi recuperato dalla polizia ferroviaria ... toscanamedianews.it Rapina sul treno Viareggio-Lucca: due minorenni arrestati dalla Polizia FerroviariaDue ragazzi sono stati fermati dagli agenti della Polfer di Lucca dopo aver rapinato un coetaneo a bordo di un regionale, minacciandolo con un coltello e facendosi consegnare gli effetti personali. L’ ... noitv.it