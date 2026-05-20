Gad Lerner | Israele? Non chiamatelo più stato ebraico Attivisti della Flotilla in ginocchio bendati e ammanettati

“Non chiamatelo più Stato ebraico”. Con queste parole Gad Lerner, attraverso un post social, è intervenuto nel dibattito seguito alla diffusione delle immagini provenienti dal porto israeliano di Ashdod, dove nelle scorse ore centinaia di attivisti della Global Sumud Flotilla sono stati fatti inginocchiare e trattenuti dalle forze di sicurezza israeliane dopo il blocco della missione diretta verso Gaza. Il giornalista e saggista ha sostenuto che le azioni compiute dal governo israeliano e dagli apparati statali stanno entrando in contrasto con i valori storici e religiosi dell’ebraismo, richiamando i principi della liberazione dalla schiavitù e della convivenza tra i popoli. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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