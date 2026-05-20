Il prossimo mese di giugno, in Francia, si terrà il vertice del G7 e, tra i partecipanti, sarà presente anche il presidente degli Stati Uniti. La conferma della sua presenza è arrivata nelle ultime ore, senza ulteriori dettagli su eventuali incontri o eventi collegati. Il meeting riunirà i leader delle economie più sviluppate, che discuteranno di questioni internazionali e di cooperazione. La partecipazione dell’amministrazione americana è stata ufficializzata, ma non sono stati diffusi comunicati specifici sulle attività previste.

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump sarà presente al summit del G7 previsto in Francia il prossimo giugno. L’annuncio arriva da Axios, che cita una fonte interna alla Casa Bianca. Sul tavolo del vertice ci saranno tre temi principali: lo sviluppo dell’intelligenza artificiale, le dinamiche del commercio internazionale e le strategie per contrastare la criminalità organizzata e transnazionale. Fino a pochi giorni fa la partecipazione del tycoon appariva incerta. Nonostante sia prassi consolidata che il leader americano prenda parte all’incontro annuale dei Paesi più industrializzati, Trump aveva espresso più volte il proprio malcontento verso alcuni membri del G7 – Regno Unito, Francia, Germania e Italia – accusandoli di non aver sostenuto la sua linea sull’intervento militare in Iran. 🔗 Leggi su 361magazine.com

© 361magazine.com - G7 in Francia a giugno: confermata la presenza di Donald Trump

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Meloni cauta su Trump: "Non ci siamo sentiti". E Donald sarà al G7 solo in collegamentodi Adalberto Signore nostro inviato a Nicosia (Cipro) Un Consiglio europeo all'ombra di Donald Trump.

Donald Trump rivela tutto in diretta: “sarebbe morto entro giugno” (e cala il gelo in sala)Nel corso di un incontro ufficiale, Donald Trump ha parlato apertamente delle condizioni di salute del deputato repubblicano Neal Dunn, rivelando...

G7 in Francia a giugno: confermata la presenza di Donald TrumpIl presidente degli Stati Uniti Donald Trump sarà presente al summit del G7 previsto in Francia il prossimo giugno. L’annuncio arriva da Axios, che cita una fonte interna alla Casa Bianca. 361magazine.com

Media, Trump parteciperà al vertice G7 dei leader di giugno in Francia(ANSA) - WASHINGTON, 19 MAG - Il presidente americano Donald Trump parteciperà al vertice dei leader del G7 in Francia a giugno per discutere di intelligenza artificiale, commercio e lotta alla crimin ... corrieredellosport.it

Nonostante i legami tesi, il senatore statunitense afferma che il Canada dovrebbe fare attenzione a fare affari con la Cina reddit