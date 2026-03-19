Durante un evento ufficiale, un ex presidente ha parlato apertamente delle condizioni di salute di un deputato repubblicano, rivelando dettagli che fino a quel momento non erano stati comunicati pubblicamente. La sua dichiarazione ha suscitato sorpresa tra i presenti, creando un clima di tensione in sala. La conversazione si è concentrata sui rischi e le previsioni riguardanti la salute dell’esponente politico.

Nel corso di un incontro ufficiale, Donald Trump ha parlato apertamente delle condizioni di salute del deputato repubblicano Neal Dunn, rivelando dettagli che fino a quel momento non erano stati resi pubblici. Durante il discorso, il presidente ha dichiarato che il congresista, a causa di una grave patologia cardiaca, avrebbe avuto una prognosi terminale e “ sarebbe morto entro giugno ” senza un intervento tempestivo. The Guardian riporta che la frase ha provocato un evidente momento di imbarazzo. Accanto a Trump era seduto lo speaker della Camera Mike Johnson, che ha subito reagito sottolineando che quelle informazioni “ non erano pubbliche ”. 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Donald Trump rivela tutto in diretta: “sarebbe morto entro giugno” (e cala il gelo in sala)

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