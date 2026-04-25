Meloni cauta su Trump | Non ci siamo sentiti E Donald sarà al G7 solo in collegamento

Da ilgiornale.it 25 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante il Consiglio europeo a Nicosia, si è parlato dell’assenza di contatti diretti tra la premier e l’ex presidente degli Stati Uniti, che sarà presente al G7 solo tramite collegamento. La premier ha dichiarato di non aver avuto modo di sentirlo, mentre l’attenzione si è concentrata anche sulla partecipazione di Trump all’incontro internazionale. La discussione si è svolta in un clima di attenzione verso le diverse posizioni dei leader coinvolti.

di Adalberto Signore nostro inviato a Nicosia (Cipro) Un Consiglio europeo all'ombra di Donald Trump. Mentre sull'isola di Cipro i Ventisette si confrontano sulle soluzioni per far fronte alla crisi energetica dovuta alla guerra nel Golfo Persico voluta dall'ex tycoon e da Benjamin Netanyahu, da Washington rimbalza fino a Nicosia la notizia che il Pentagono starebbe valutando «misure» contro gli alleati Nato ritenuti non affidabili nel sostenere il conflitto con l'Iran, compresa l'ipotesi di sospendere la Spagna dall'Alleanza atlantica e di rivedere la posizione americana rispetto alla rivendicazione britannica delle isole Falkland. Insomma, non è un momento semplice nelle relazioni tra la Casa Bianca e il resto dell'Occidente.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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Meloni condanna Trump sul Papa “Parole inaccettabili”

Video Meloni condanna Trump sul Papa “Parole inaccettabili”

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