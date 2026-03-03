Sarri | Lazio situazione chiara serve tanta pazienza Contro l' Atalanta per l' orgoglio

Da gazzetta.it 3 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L’allenatore della Lazio ha commentato la situazione della squadra, affermando che è necessaria molta pazienza per affrontare il momento attuale. Ha inoltre sottolineato che l’obiettivo è mantenere alta la motivazione e il morale, anche dopo la partita di Coppa. La squadra si prepara ora alla prossima sfida contro l’Atalanta, con l’intento di dimostrare orgoglio e determinazione.

Vigilia della sfida più importante dell’anno, la semifinale di andata di Coppa Italia. Vincere questa competizione è l’unica possibilità rimasta alla Lazio di tornare in Europa la prossima stagione. Maurizio Sarri preferisce però stemperare i torni, togliere pressione alla squadra, consapevole che il momento è delicato (3 sole vittorie negli ultimi tre mesi) e che l’ostacolo Atalanta è difficile da superare. “All’inizio dell’anno abbiamo parlato di anno zero. E abbiamo detto che ci sarebbe voluta tanta pazienza. Che non c’era un obiettivo Europa da centrare a tutti i costi, ma che il vero obiettivo era ricostruire la squadra. La situazione non è cambiata. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

sarri lazio situazione chiara serve tanta pazienza contro l atalanta per l orgoglio
© Gazzetta.it - Sarri: "Lazio, situazione chiara, serve tanta pazienza. Contro l'Atalanta per l'orgoglio"

Sarri blinda la Lazio: «Contro l’Atalanta per l’orgoglio, ma il futuro è l’anno zero»Il tecnico bianconero analizza la semifinale di Coppa Italia e detta la linea per il futuro: "Il prossimo dovrà essere l'anno zero del club".

Leggi anche: Fabregas in conferenza: «Sono orgoglioso di come abbiamo giocato contro il Milan. Lazio? Con Sarri ha un’identità molto chiara»

Altri aggiornamenti su Sarri Lazio situazione chiara serve...

Temi più discussi: Doppia Lazio: ecco il piano Sarri per la Coppa; Italia, trenta medaglie! Giovannini si prende il bronzo nella mass start; Lazio, Sarri e i dubbi in attacco per il Torino: ballottaggio Ratkov-Maldini; Questione rinnovi, la società temporeggia: lo stallo è economico!.

Lazio, Mattei: Vogliono spingere Sarri alle dimissioni per risparmiareIl giornalista Stefano Mattei, intervenuto questa mattina ai microfoni di Radiosei, ha parlato della situazione Sarri - Lazio, tra possibilità di esonero o dimissioni nel prossimo futuro, ... lalaziosiamonoi.it

Lazio, la società sta spingendo Sarri alle dimissioni? Cosa sta succedendoRASSEGNA STAMPA - Matrimonio forzato. I soldi tengono insieme Sarri e la Lazio, almeno fino a fine stagione. La situazione è tra le più complicate, la stagione tra le peggiori ... lalaziosiamonoi.it

Trova facilmente notizie e video collegati.