Sarri | Lazio situazione chiara serve tanta pazienza Contro l' Atalanta per l' orgoglio

L’allenatore della Lazio ha commentato la situazione della squadra, affermando che è necessaria molta pazienza per affrontare il momento attuale. Ha inoltre sottolineato che l’obiettivo è mantenere alta la motivazione e il morale, anche dopo la partita di Coppa. La squadra si prepara ora alla prossima sfida contro l’Atalanta, con l’intento di dimostrare orgoglio e determinazione.

Vigilia della sfida più importante dell’anno, la semifinale di andata di Coppa Italia. Vincere questa competizione è l’unica possibilità rimasta alla Lazio di tornare in Europa la prossima stagione. Maurizio Sarri preferisce però stemperare i torni, togliere pressione alla squadra, consapevole che il momento è delicato (3 sole vittorie negli ultimi tre mesi) e che l’ostacolo Atalanta è difficile da superare. “All’inizio dell’anno abbiamo parlato di anno zero. E abbiamo detto che ci sarebbe voluta tanta pazienza. Che non c’era un obiettivo Europa da centrare a tutti i costi, ma che il vero obiettivo era ricostruire la squadra. La situazione non è cambiata. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Sarri blinda la Lazio: «Contro l’Atalanta per l’orgoglio, ma il futuro è l’anno zero»Il tecnico bianconero analizza la semifinale di Coppa Italia e detta la linea per il futuro: "Il prossimo dovrà essere l'anno zero del club".

