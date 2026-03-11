Duvan Zapata, attaccante e capitano del Torino, ha un contratto con i granata che include una clausola che potrebbe determinare un cambiamento significativo nel suo futuro. La presenza di questa clausola ha attirato l'attenzione, rendendo il suo eventuale addio o permanenza una questione ancora aperta. La situazione rimane in bilico, con possibilità di rescissione che potrebbero influenzare le prossime decisioni del club e del giocatore.

Senesi Juve, Comolli ora spinge per il suo acquisto! I dettagli sulla prima offerta scritta e sul piano d’azione Como, il sogno Champions passa anche dallo stadio! Sinigaglia da ristrutturare? Il piano del club: c’è anche una strada secondaria Atalanta, i gol scarseggiano! I numeri preoccupanti del nostro campionato: il paragone con lo scorso anno Allegri Milan, Cruciani: «Ci sono persone che non aspettano altro che il suo fallimento. Li fa andare pazzi e io godo!» Lecce, le ultime dall’infermeria: arrivano buone notizie per Di Francesco in vista... 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Zapata Torino, il futuro è un rebus: c’è una clausola sul suo contratto che può cambiare tutto!

Articoli correlati

Maignan Juventus, svolta clamorosa per il portiere! Ora può cambiare tutto per il suo futuro, l’ultimissima indiscrezionedi Redazione JuventusNews24Maignan Juventus, cambia tutto per il rinnovo del portiere con il Milan! Cosa sta succedendo in queste ore, ultimissime Il...

Manchester United, rebus per il futuro di Casemiro: spunta una clausola a sorpresa. Di cosa si trattaIl futuro di Casemiro al Manchester United si tinge di giallo e si intreccia con la matematica.

Altri aggiornamenti su Zapata Torino

Temi più discussi: Napoli-Torino 2-1, le pagelle: Alisson Santos e Politano dominanti, Zapata assente; Torino-Lazio 2-0, le pagelle: Zapata torna al gol (7), Cancellieri (4) impalpabile, Simeone (7) incide; Torino-Lazio 2-0, gol di Simeone e Zapata: ottimo esordio per D'Aversa; Toro, che bagarre in attacco: e adesso chi gioca? Ecco tutte le soluzioni per D'Aversa.

Sorpresa Simeone e Zapata: regalo da un tifoso del Napoli dopo la rifinitura del TorinoGiovanni Simeone e Duvan Zapata, a Napoli, sono di casa. I due ex attaccanti azzurri, oggi al Torino, vengono sempre accolti in maniera calorosa, quando fanno ritorno in Campana. Per il Cholito, sarà ... msn.com

Torino – Lazio 2-0, cronaca e highlights: Simeone e Zapata per il successo Granata! – VIDEOTorino - Lazio 2-0, cronaca e highlights: Simeone prima, Zapata nella ripresa per una vittoria importantissima in ottica salvezza! generationsport.it

I voti di Napoli-Torino al fanta: la scelta su De Bruyne! Alisson Santos come Elmas, Zapata meno di Simeone Leggi qui https://shorturl.at/ZhuAx - facebook.com facebook

#NapoliTorino LIVE alle 20.45, formazioni ufficiali: Alisson Santos dal 1', Zapata con Simeone calciomercato.com/liste/serie-a-… #Napoli #Torino #SerieA x.com