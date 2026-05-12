Napoli tra dubbi e mercato | il futuro di Conte può cambiare tutto

Da forzazzurri.net 12 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante la trasmissione “Il Bello del Calcio” su Televomero, il giornalista Gianluca Gifuni ha parlato degli sviluppi possibili per il futuro della squadra di Napoli. Si è discusso delle incertezze legate alle decisioni sul mercato e del ruolo che potrebbe avere il tecnico nel modificare gli scenari. La situazione attuale rimane in evoluzione, con diverse ipotesi che circolano tra gli addetti ai lavori.

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“Il Napoli dovrà affrontare una situazione importante legata al monte ingaggi e ai costi della rosa: parliamo di circa 60 milioni di euro da alleggerire. Questa sarà una delle prime missioni di Giovanni Manna, oppure di un eventuale nuovo direttore sportivo. A mio avviso giocatori come Romelu Lukaku, André-Frank Zambo Anguissa, Stanislav Lobotka, Juan Jesus, Pasquale Mazzocchi e Alex Meret potrebbero lasciare il club nella prossima finestra di mercato. Per quanto riguarda Manna, parliamo di un dirigente che lavora molto bene con allenatori dal profilo manageriale. Proprio per questo motivo credo che Gian Piero Gasperini possa pensare a lui in ottica Roma.🔗 Leggi su Forzazzurri.net

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