Calciomercato Inter indiscrezione pesante dalla Spagna | Bastoni ha preso una decisione sul futuro Rifiutati due top club

Sul fronte del calciomercato dell'Inter, si vocifera di una decisione presa da Bastoni riguardo al suo futuro. Secondo fonti dalla Spagna, il difensore avrebbe escluso due importanti club europei e avrebbe espresso la volontà di trasferirsi esclusivamente al Barcellona nel caso decidesse di lasciare l'Inter. La situazione resta da confermare e si attende un aggiornamento ufficiale.

di Alberto Petrosilli Calciomercato Inter, Bastoni, in caso di addio al club nerazzurro, vuole solo il Barcellona. Rifiutati Manchester City e Liverpool. L’ Inter deve fare i conti con le insistenti voci di mercato riguardanti uno dei suoi pilastri. Mentre la squadra si prepara a blindare il 21° scudetto, dalla Spagna arrivano conferme pesanti sul futuro di Alessandro Bastoni, sempre più al centro dei desideri del Barcellona. LEGGI ANCHE: le ultime di calciomercato Inter Calciomercato Inter, Bastoni chiama il Barça: il difensore vuole solo i blaugrana, rifiutate le offerte della Premier League. Secondo il Mundo Deportivo, il centrale azzurro avrebbe preso una decisione definitiva: l’unica squadra per cui lascerebbe Milano è il Barcellona.🔗 Leggi su Internews24.com

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