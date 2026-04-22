Elkann valuta l’acquisizione del Botafogo | la Juve apre una via diretta ai talenti brasiliani?

Un'azienda di investimento sta valutando l'acquisto del club brasiliano di calcio, con l'obiettivo di ampliare la propria presenza nel mondo del calcio e rafforzare la squadra italiana. La proposta potrebbe facilitare l'accesso a giovani talenti provenienti dal Sud America, in particolare dal Brasile. La decisione finale non è ancora stata presa, ma l'interesse è stato confermato e analizzato nelle ultime settimane.

Exor valuta l’acquisizione del Botafogo per espandere il proprio network calcistico. Un progetto strategico che rafforza la Juventus e apre nuove rotte sui talenti sudamericani.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Juventus, Elkann si espande: possibile acquisto del Botafogo?Elkann rafforza il legame con la Juventus e prepara l’assalto per una storica squadra di calcio brasliana: il Botafogo. Bruxelles apre le porte ai brasiliani e loro boicottano le aziende europeeL’Unione punta sul Mercosur che rafforza gli scambi con mercati instabili dove la legge della forza prevale sui contratti. Contenuti di approfondimento Si parla di: Elkann fa il colpo dal Lione?. Elkann valuta l’acquisizione del Botafogo: la Juve apre una via diretta ai talenti brasiliani?Exor valuta l’acquisizione del Botafogo per espandere il proprio network calcistico. Un progetto strategico che rafforza la Juventus e apre nuove rotte sui talenti sudamericani. Leggi tutte le news di ... fanpage.it Elkann fa il colpo dal Lione?Lione, doppia novità: Fofana torna in gruppo, Elkann pensa all’acquisto del club Elkann valuta l’OL: possibile intreccio con la Juventus Giornata ricca di novità ... tuttojuve.com