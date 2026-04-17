Lascia la sua auto sulla scena del furto | incastrato e arrestato dai carabinieri un 64enne

Un uomo di 64 anni è stato arrestato dai carabinieri di Catania dopo aver lasciato la sua auto sulla scena di un furto. L’intervento è avvenuto durante un controllo di routine, quando i militari hanno notato il veicolo in una zona frequentata. La perquisizione ha portato al suo fermo. Le forze dell’ordine continuano a intensificare le attività di controllo per contrastare i furti di auto nella provincia.

Prosegue l’attività di contrasto ai furti d’auto da parte dei carabinieri del comando provinciale di Catania, che stanno intensificando i servizi di controllo del territorio e predisponendo mirate attività preventive e repressive. In tale contesto, nei giorni scorsi, è accaduto che un 71enne, che.🔗 Leggi su Cataniatoday.it Notizie correlate Aversa, minaccia e picchia la madre 64enne: arrestato 46enne dai carabinieriUn’escalation di violenze domestiche durata anni, culminata nell’ennesimo episodio di aggressione e minacce di morte. Incastrato dai tatuaggi, ladro seriale arrestato dai carabinieri a NapoliÈ accusato di aver rubato una bici elettrica, un ciclomotore, anche questo elettrico, e soprattutto di aver scippato dal collo di una donna che era... Panoramica sull’argomento Argomenti più discussi: FirstRand lascia il Regno Unito: pesano le perdite sui prestiti auto; A Lonate Pozzolo la corte nel centro storico lascia posto alle auto. Rimarrà solo la facciata; Mi confessa di essere una guardia del corpo della famiglia reale - Maroussia Dubreuil; Finisce con l’auto dentro al fosso a Casaleggio, il corpo senza vita viene scoperto solo all’alba. Lascia l'auto su una duna nella Riserva di Porto Cesareo rompendo la recinzione: Era più comodoÈ salito sulla cima di una duna per parcheggiare l’auto dopo aver forzato la recinzione installata come protezione. Tra ginepri, coccoloni e gigli. Ma soprattutto, all’interno della Riserva regionale ... bari.repubblica.it Ruba un’auto, ma lascia la sua sulla scena del furto: arrestato 64enne #Cronaca #arresto #auto #crimine #fuga #furto #Ladro facebook "Lascia davvero ben sperare": @GiuliGaleotti sulla prima relazione annuale dell’Autorità garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità presentata a @Montecitorio x.com