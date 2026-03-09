Investe con l'auto un agente di polizia locale e lo trascina per cinque metri a Pioltello | denunciato

Un uomo trovato sotto l’effetto di alcol e droga a Pioltello ha investito un agente di polizia locale durante il mercato settimanale di sabato, trascinandolo per cinque metri con la propria auto. L’incidente ha portato alla denuncia dell’uomo, che ora rischia conseguenze legali. La polizia sta valutando le cause dell’accaduto e le eventuali responsabilità.

