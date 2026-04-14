Un conflitto si è aperto tra due figure politiche di rilievo, con una delle parti che ha espresso parole considerate inaccettabili. Nel frattempo, il governo italiano ha manifestato un sostegno completo e unanime al Papa, duramente criticato dall’ex presidente statunitense. La vicinanza del paese europeo al leader religioso si traduce in un sostegno pubblico alle sue iniziative per la risoluzione dei conflitti e il ritorno alla pace.

Sostegno, pieno, totale, al Papa attaccato da Trump. «Vicinanza del governo e del popolo italiano» al suo impegno «per risolvere i conflitti e tornare alla pace». Così Meloni alle nove del mattino, nel suo saluto al Pontefice in viaggio per l'Africa. Poi nel pomeriggio, al diavolo la diplomazia, Giorgia decide di tornare sull'argomento e di spazzare via qualunque possibile equivoco. «Trovo inaccettabili le parole del presidente americano nei confronti del Santo Padre». La scelta è compiuta, lo strappo con la Casa Bianca è forte, la polemica sulla «timidezza», già avviata da Conte e Renzi, stroncata sul nascere. «Pensavo che il senso della mia dichiarazione fosse chiaro, comunque adesso lo ribadisco con ancora maggiore chiarezza: le parole di Trump sono inaccettabili».🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - "Da Donald parole inaccettabili". Lo strappo di Giorgia con l’alleato

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