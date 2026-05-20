Fuga dopo scippo a Castelnovo Sotto arrestato il 53enne

Un uomo di 53 anni è stato arrestato ieri mattina a Castelnovo Sotto dopo un inseguimento che si è concluso con un incidente sull’ex Statale 358. L’arresto è stato effettuato nelle prime ore del mattino, a seguito di un tentativo di fuga dell’uomo, coinvolto in un episodio di scippo. La polizia ha intercettato il veicolo e ha fermato il soggetto, che è stato successivamente dichiarato in arresto. Nessuna altra informazione sulle circostanze dell’episodio è stata comunicata.

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Castelnovo Sotto (Reggio Emilia), 20 maggio 2026 - E’ stato dichiarato in arresto il 53enne fermato ieri mattina a Castelnovo Sotto dopo un inseguimento concluso con un incidente sull’ex Statale 358. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine e residente a Parma, è accusato di rapina impropria, resistenza a pubblico ufficiale e fuga pericolosa. Come già anticipato ieri, l’uomo era alla guida di una Ford Focus rapinata il giorno prima a Reggio ai danni di una donna di origine ucraina. Prima ha tentato lo scippo a una donna, poi ne ha messo a segno un altro vicino alle scuole di Castelnovo Sotto. Immediate le ricerche, grazie anche alle indicazioni fornite dai testimoni sull’auto in fuga. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Fuga dopo scippo a Castelnovo Sotto, arrestato il 53enne ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Scippo in strada a Montesilvano: giovane arrestato dopo fuga lampoPescara - Intervento rapido dei carabinieri dopo la segnalazione della vittima: recuperato lo smartphone e fermato il presunto autore del furto nel... Fuga folle dopo l’investimento: arrestato il diciottenne sotto l’effettoUn giovane di 19 anni, originario di Pavia, è stato arrestato dopo una frenetica fuga iniziata a Milano nella notte tra Piazza XXV Maggio e Viale... Fuga dopo scippo a Castelnovo Sotto, arrestato il 53enneCastelnovo Sotto (Reggio Emilia), 20 maggio 2026 - E’ stato dichiarato in arresto il 53enne fermato ieri mattina a Castelnovo Sotto dopo un inseguimento concluso con un incidente sull’ex Statale 358. ilrestodelcarlino.it Scippa la bibliotecaria e si schianta dopo la fugaSpettacolare inseguimento di un 53enne: la sua corsa finisce contro altre due macchine. Dopo le aggressioni era scappato su un’auto rubata ... ilrestodelcarlino.it