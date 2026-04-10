Nella notte tra Piazza XXV Maggio e Viale Gian Galeazzo a Milano, un giovane di 19 anni di Pavia è stato fermato dalle forze dell'ordine dopo aver tentato una fuga sfrenata. L’uomo, risultato sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, è stato arrestato poco dopo. L’indagine prosegue per chiarire i dettagli dell’episodio e il motivo della fuga.

Un giovane di 19 anni, originario di Pavia, è stato arrestato dopo una frenetica fuga iniziata a Milano nella notte tra Piazza XXV Maggio e Viale Gian Galeazzo. Il conducente, che ha investito un pedone di 26 anni prima di darsi alla macchia, ha tentato di sfuggire al controllo delle autorità in via Cermenate, scatenando un inseguimento che si è concluso solo in prossimità dell’autostrada nei pressi di Cantalupa, a seguito della foratura di uno pneumatico. Dalla collisione urbana all’inseguguimento autostradale. Il tragico evento ha colpito un ventiseienne nel cuore della città, il quale è stato immediatamente trasportato presso l’ospedale Fatebenefratelli dopo l’impatto avvenuto intorno all’una di questa notte. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Fuga folle dopo l’investimento: arrestato il diciottenne sotto l’effetto

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