Pescara - Intervento rapido dei carabinieri dopo la segnalazione della vittima: recuperato lo smartphone e fermato il presunto autore del furto nel giro di pochi minuti Momenti di tensione a Montesilvano, dove un 66enne è stato vittima di uno scippo mentre percorreva una strada cittadina. L’episodio si è verificato nel pomeriggio in via D’Andrea, quando un giovane si è avvicinato all’uomo e, con un gesto improvviso, gli ha strappato dalle mani lo smartphone, dandosi immediatamente alla fuga. La pronta segnalazione ha consentito l’intervento tempestivo dei carabinieri, giunti rapidamente sul posto per raccogliere la descrizione del sospetto fornita dalla vittima. 🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv

© Abruzzo24ore.tv - Scippo in strada a Montesilvano: giovane arrestato dopo fuga lampo

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