Cdp vola nel 2025 | 3,4 miliardi di utile e un impatto sul PIL del 1,6%

Nel corso del 2025, la Cassa Depositi e Prestiti ha registrato un utile netto di 3,4 miliardi di euro, con un aumento del 3% rispetto all’anno precedente. La società ha anche annunciato che il suo impatto sul prodotto interno lordo si attesta al 1,6%. I dati riguardano l’intero esercizio finanziario e riflettono risultati senza precedenti nella storia dell’istituzione.

Cassa Depositi e Prestiti ha chiuso l’esercizio 2025 con un bilancio senza precedenti, registrando un utile netto di 3,4 miliardi di euro che segna un incremento del 3% rispetto all’anno precedente. Il patrimonio netto della società è salito a quota 32 miliardi di euro, consolidando la posizione dell’istituzione nel finanziario nazionale dopo un anno caratterizzato da ingenti investimenti e dal primo ciclo del Piano Strategico 2025-2027. I risultati finanziari approvati dal consiglio di amministrazione prevedono una distribuzione dei profitti pari a 2,2 miliardi di euro. Di questa cifra, circa 1,85 miliardi verranno trasferiti al Tesoro, mentre i restanti 355 milioni saranno destinati alle Fondazioni bancarie. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Cdp vola nel 2025: 3,4 miliardi di utile e un impatto sul PIL del 1,6% Cdp, risultati record nel 2025: utile netto di 3,4 miliardi. Il patrimonio netto arriva a 32 miliardi, in crescita del 6 per centoRisultati record per Cassa Depositi e Prestiti che ha chiuso il 2025 con un utile netto di 3,4 miliardi (più 3 per cento rispetto al 2024) e un... Cdp, nel 2025 utile netto record di 3,4 miliardiUn utile netto di 3,4 miliardi record per il secondo anno consecutivo e un patrimonio netto che arriva a 32 miliardi, in aumento del 2%. Temi più discussi: Cdp, nel 2025 utile netto record di 3,4 mld (+3%): patrimonio netto a 32 mld (+6%); Cdp, nel 2025 utile netto record a 3,4 miliardi. Scannapieco: Sostenuti investimenti per 73mld; CDP chiude il 2025 con un utile netto record a 3,4 miliardi di euro; Terna, Snam e Italgas fanno brindare Cdp Reti. Cdp, nel 2025 utile netto record a 3,4 miliardi. Scannapieco: Sostenuti investimenti per 73mldNel primo anno dall'avvio del Piano strategico 2025-2027, il gruppo Cassa depositi e prestiti ha impegnato risorse per 29,5 miliardi di euro, con una leva di ... repubblica.it Cdp, nel 2025 utile netto record di 3,4 miliardiUn utile netto di 3,4 miliardi record per il secondo anno consecutivo e un patrimonio netto che arriva a 32 miliardi, in aumento del 6%. Sono due dei principali dati del bilancio del Cdp che nel primo ... ansa.it Piazza Affari apre in rialzo: occhi puntati su tre protagonisti! Nexi vola sulle indiscrezioni di un rafforzamento di CDP e di un imminente nuovo piano strategico MPS ancora al centro del risiko bancario Amplifon conferma la sua leadership nel settore he - facebook.com facebook