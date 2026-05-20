Frosinone Antonio Marras nominato accademico d’onore dall’Accademia di Belle Arti

A Frosinone, l’Accademia di Belle Arti ha deciso di conferire a Antonio Marras il titolo di accademico d’onore. La cerimonia di nomina si è svolta recentemente, con un riconoscimento pubblico per il percorso artistico e umano del designer. L’istituzione ha evidenziato come Marras abbia trasformato il suo lavoro creativo in un racconto, passando dalla materia alle emozioni e facendo dell’abito una forma di narrazione. La scelta si inserisce in un omaggio al suo contributo nel mondo della moda e dell’arte.

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