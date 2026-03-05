Arte formazione nuovi sguardi | inaugurato l' anno accademico dell' Accademia di Belle Arti

L'Accademia di Belle Arti di Venezia ha aperto ufficialmente l'anno accademico 20252026 nella mattinata di giovedì 5 marzo. Durante l'inaugurazione sono stati presentati interventi che hanno discusso il ruolo dell’arte e della formazione nel riflettere e interpretare la città di Venezia. La cerimonia ha coinvolto studenti, docenti e rappresentanti dell’istituzione, con un focus sulle prospettive artistiche contemporanee.

La cerimonia ha visto alternarsi interventi che hanno messo al centro una domanda cruciale: il mondo artistico come guarda e racconta oggi Venezia? A dare forma a questa riflessione, ha contribuito il dialogo tra cinema e arti visive, con la presentazione di Primavera (2025), il film di Damiano Michieletto tratto dal romanzo Stabat Mater di Tiziano Scarpa. Ambientato nella Venezia del 1716, il film racconta la storia della giovane musicista Cecilia (Tecla Insolia), in una città attraversata da musica, potere e conflitti, accompagnata dalla figura di Antonio Vivaldi (Michele Riondino) che diventa centrale nel suo percorso artistico e personale.