L’ Accademia di Belle Arti di Frosinone nomina Antonio Marras accademico d’onore

L’Accademia di Belle Arti di Frosinone ha annunciato la nomina di Antonio Marras come accademico d’onore. La decisione è stata presa per riconoscere il contributo dello stilista e artista sardo nel campo della moda e delle arti visive. La cerimonia si terrà prossimamente presso la sede accademica, durante la quale verrà ufficializzato il conferimento del titolo. La nomina si inserisce nelle iniziative dell’istituzione per valorizzare figure di rilievo nel settore artistico e culturale.

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