Percorsi di Legalità la polizia a colloquio con gli studenti

Oggi, presso il Teatro della Legalità di Casal di Principe, si è svolta la seconda edizione del progetto “Percorsi di Legalità: in scena con la Polizia di Stato”. L’evento ha coinvolto studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado provenienti dai territori di Caserta e dintorni. La mattinata è stata dedicata a incontri e attività rivolte ai giovani, con l’obiettivo di promuovere la cultura della legalità.

Si è svolto oggi (22 aprile), presso il Teatro della Legalità di Casal di Principe, lo spettacolo-evento della seconda edizione del progetto “Percorsi di Legalità: in scena con la Polizia di Stato” dedicato agli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado dei territori di Caserta e.🔗 Leggi su Casertanews.it

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