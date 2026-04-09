Tra pochi minuti lo stadio Dall’Ara apre le porte per la partita di ritorno dei quarti di finale di Europa League tra Bologna e Aston Villa. Le formazioni ufficiali sono state annunciate: da un lato l’allenatore del Bologna ha scelto i suoi titolari, dall’altro l’allenatore dell’Aston Villa ha deciso gli undici che scenderanno in campo. La sfida si gioca in uno stadio gremito di tifosi pronti a sostenere le rispettive squadre.

Liverpool, scoppia un nuovo caso Salah: 90' in panchina col PSG: è gelo totale con Slot! Mercato Inter, pronto il doppio ritorno alla base: non solo Aleksandar, occhio anche a Filip Stankovic per la porta! C’è un’idea che stuzzica Konaté Liverpool, ci siamo quasi per il rinnovo: la mossa dei Reds! E il Real Madrid. Salah può tornare alla Roma? Sabatini ci spera: «Sarebbe grandioso!». Le parole l’ex ds Sarri Lazio, futuro in bilico! Il club riflette e pensa già al sostituto: individuati due profili! Liverpool, scoppia un nuovo caso Salah: 90' in panchina col PSG: è gelo totale con Slot! Konaté Liverpool, ci siamo quasi per il rinnovo: la mossa dei Reds! E il Real Madrid. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Formazioni ufficiali Bologna Aston Villa: le scelte di Italiano e Emery per la sfida di Europa League

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