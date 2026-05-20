La finale di Europa League si disputerà il 20 maggio 2026 alle 21:00 a Istanbul, con il Friburgo e l'Aston Villa in campo per la prima volta nella loro storia. Le formazioni ufficiali sono state rese note, mentre le quote e i pronostici indicano un leggero favore ai Villans, che si trovano in vantaggio nelle scommesse. La partita rappresenta l'atto conclusivo di questa edizione del torneo, con le due squadre pronte a contendersi il trofeo in una sfida decisiva.

Ultimo atto di Europa League e la finale di Istanbul vede di fronte il Friburgo di Schuester e l’Aston Villa di Emery a giocarsi il trofeo per la prima volta nella loro storia. Per il tecnico basco invece sarebbe quinta volta dopo le tre alla guida del Siviglia e quella con il Villarreal nel 2021 I breisgau brazilianer hanno strappato all’ultima giornata il settimo posto travolgendo. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Friburgo-Aston Villa (Finale Europa League, 20-05-2026 ore 21:00): formazioni ufficiali, quote, pronostici. Villans favoriti nella casa del Besiktas

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Freiburg vs Aston Villa - Final Europa League 2026 | Full Match Gameplay

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