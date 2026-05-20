Il 20 maggio 2026 alle ore 21:00 si terrà la finale di Europa League a Istanbul, tra il Friburgo e l’Aston Villa. Questa partita rappresenta il primo confronto tra le due squadre in questa competizione, con le formazioni che si affronteranno per conquistare il trofeo. Le quote e i pronostici indicano i Villans come favoriti, in una sfida che si svolge nella casa del Besiktas. La partita segnerà la prima volta che entrambe le squadre tentano di vincere questo trofeo.

Ultimo atto di Europa League e la finale di Istanbul vede di fronte il Friburgo di Schuester e l’Aston Villa di Emery a giocarsi il trofeo per la prima volta nella loro storia. Per il tecnico basco invece sarebbe quinta volta dopo le tre alla guida del Siviglia e quella con il Villarreal nel 2021 I breisgau brazilianer hanno strappato all’ultima giornata il settimo posto travolgendo. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Friburgo-Aston Villa (Finale Europa League, 20-05-2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici. Villans favoriti nella casa del Besiktas

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Freiburg vs Aston Villa - Final Europa League 2026 | Full Match Gameplay

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