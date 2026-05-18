Friburgo-Aston Villa Europa League 20-05-2026 ore 21 | 00 | formazioni quote pronostici

Da infobetting.com 18 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La finale di Europa League del 20 maggio 2026 si disputa a Istanbul e mette di fronte il Friburgo, guidato dall’allenatore Schuester, e l’Aston Villa, sotto la guida di Emery. Entrambe le squadre si sfidano per conquistare il trofeo per la prima volta nella loro storia. La partita comincia alle 21:00 e rappresenta l’ultimo atto della competizione europea di quest’anno. Le formazioni sono state annunciate nelle ore precedenti, con le quote e i pronostici che si concentrano sull’equilibrio tra le due formazioni.

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Ultimo atto di Europa League e la finale di Istanbul vede di fronte il Friburgo di Schuester e l’Aston Villa di Emery a giocarsi il trofeo per la prima volta nella loro storia. I breisgau brazilianer hanno strappato all’ultima giornata il settimo posto travolgendo sotto 4 gol il RB Lipsia; una vittoria che mantiene comunque la squadra in Europa anche per la prossima stagione. Vincere oggi. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

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