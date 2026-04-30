Diretta gol Europa League LIVE | si stappa Braga Friburgo 0-0 Nottingham Aston Villa

Inizia la serata con le partite di andata delle semifinali di Europa League, con le squadre che si sfidano in diverse città europee. Tra gli incontri in corso, si segnalano due partite: una tra Braga e Friburgo e l’altra tra Nottingham e Aston Villa. I risultati attuali vedono un pareggio 0-0 nelle due partite, mentre le squadre continuano a giocare per avanzare nella competizione. Segui i prossimi aggiornamenti in tempo reale.

Neuer Bayern Monaco, permanenza vicina: contatti con l’agente per il rinnovo. Definita la strategia per la porta Mercato Juventus: per Greenwood guadagna anche.il Manchester United! ‘Tesoretto’ clamoroso per i Red Devils in caso di addio al Marsiglia Lukaku Milan, nessuna trattativa: smentite le voci di mercato. Belga concentrato solo sul recupero totale Infortunati Torino, esami per Zapata, Adams e Ismajli: tripla tegola per D’Aversa! Problemi muscolari Ritiro Ashley Young, annuncio dell’ex Inter e Manchester United! Lascia il calcio giocato Roma, infortunio Zaragoza: salta la Fiorentina, ecco le sue condizioni. Gasperini sorride per due big Conferenza stampa Runjaic pre Udinese Torino: «Anche senza Davis abbiamo dimostrato il nostro valore.🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Diretta gol Europa League LIVE: si stappa Braga Friburgo, 0-0 Nottingham Aston Villa Notizie correlate Diretta gol Europa League LIVE: Nottingham Forest e Friburgo avantiStankovic Inter, c’è la decisione definitiva sul riscatto in estate: e occhio al ruolo che Chivu vorrebbe ritagliargli! Mercato Juve, prende quota... Diretta gol Europa League LIVE: Nottingham Forest e Friburgo avanti, squadre negli spogliatoi per l’intervalloStankovic Inter, c’è la decisione definitiva sul riscatto in estate: e occhio al ruolo che Chivu vorrebbe ritagliargli! Mercato Juve, prende quota... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Il calendario delle partite di Europa League; Coppe europee, dove vedere le partite di oggi in TV (senza italiane); Dove vedere Cobolli-Zverev e tutto lo sport in tv del 30 aprile; Tutte le notizie di calcio in Diretta. RISULTATI EUROPA LEAGUE | Via alle semifinali di andata! Diretta gol live score (30 aprile 2026)Risultati Europa League oggi giovedì 30 aprile 2026, diretta gol live score delle due partite d’andata delle semifinali del torneo continentale. ilsussidiario.net Braga-Friburgo, dove vedere la semifinale di Europa League in tv e streamingOggi alle ore 21 appuntamento da non perdere con Braga-Friburgo per la semifinale d'andata di Europa League. L’incontro sarà visibile su Sky Sport Arena, Sky Sport 252 e in streaming su NOW. Telecrona ... sport.sky.it Semifinali di Europa League, ecco le sfide di stasera. #EuropaLeague - facebook.com facebook Uefa Europa League - Il nostro viaggio #WeAreOne x.com