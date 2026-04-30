Douglas Luiz non è più in squadra con l’Aston Villa, segnando il fallimento del suo ritorno in Inghilterra. La Juventus aveva sperato di poter riscuotere un eventuale riscatto o di liberarsi dal suo ingaggio, ma le possibilità si stanno riducendo a causa della situazione attuale del giocatore. La vicenda evidenzia le difficoltà incontrate dalla società nel gestire questa operazione.

Il fallimento del “ritorno a casa”: Douglas Luiz e il riscatto impossibile. Le speranze della Juventus di monetizzare o liberarsi definitivamente dell’ingaggio di Douglas Luiz si stanno scontrando con una realtà sportiva brutale. Secondo le ultime analisi, le possibilità che l’Aston Villa eserciti il diritto di riscatto per L'articolo proviene da Il Primato Nazionale.🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

© Ilprimatonazionale.it - Juventus, Douglas Luiz non sta più giocando con l’Aston Villa

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