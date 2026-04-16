LIVE Alle 21 Aston Villa-Bologna le probabili | Italiano con Castro per gli inglesi Douglas Luiz in regia

Questa sera alle 21 si gioca la sfida di ritorno tra Aston Villa e Bologna, dopo il risultato di 1-3 dell'andata in favore degli inglesi. La formazione italiana si presenta con alcune variazioni rispetto alla partita precedente, tra cui la presenza di Castro in attacco. Per gli inglesi, invece, è prevista la conferma di Douglas Luiz in cabina di regia. Il Bologna cerca di sovvertire il risultato per passare il turno.

(4-2-3-1): Ravaglia; João Mario, Heggem, Vitik, Miranda; Ferguson, Freuler; Orsolini, Bernardeschi, Rowe; Castro. All. Italiano. (4-4-2): Martinez; Cash, Konsa, Pau Torres, Digne; McGinn, Douglas Luiz, Tielemans, Buendia; Rogers, Watkins. All. Emery. A dirigere le operazioni sarà il fischietto spagnolo José Maria Sanchez assistito da Cabanero e Prieto, con quarto uomo Munuera e addetti VAR Del Cerro Grande e Soto Grado. La gara di ritorno dei quarti di finale di Conference League tra Aston Villa-Bologna sarà trasmessa in esclusiva da Sky, sui canali Sky Sport Arena (204) e Sky Sport (253), in streaming su Sky GO (app gratuita per gli abbonati disponibile su pc, smartphone e tablet) e su sito e app di NOW (portale con il meglio della programmazione sportiva di Sky accessibile tramite l'acquisto di specifici pacchetti).🔗 Leggi su Gazzetta.it

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