Da SushiSamba arriva la SambaRoom | ballerini e dj set nel nuovo format del ristorante di Milano

A pochi mesi dall'apertura, il ristorante SushiSamba di Milano ha introdotto la Samba Room, uno spazio dedicato a serate di musica e intrattenimento. La sala offre la possibilità di cenare mentre si ascoltano DJ set, si assistono a performance dal vivo e si ascoltano percussionisti. La nuova area si aggiunge alla struttura principale del locale, con l’obiettivo di proporre un’esperienza diversa ai clienti.

A pochi mesi dall'inaugurazione di SushiSamba a Milano, l'iconico ristorante ha inaugurato la Samba Room, una sala in cui si può cenare, ballare e divertirsi tra dj set, performance live e percussionisti. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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