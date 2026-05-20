Fratello Universo alla Basilica di San Lorenzo Maggiore

Prosegue con grande partecipazione di pubblico FRATELLO UNIVERSO, la collettiva d’arte contemporanea ospitata negli spazi della Basilica di San Lorenzo Maggiore a Napoli e visitabile fino al 20 giugno 2026. Ideata e curata da Giuseppe Ottaiano, la mostra celebra gli 800 anni dalla morte di San. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

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Fratello Universo - Basilica di San Lorenzo Maggiore

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