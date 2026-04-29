Una retrospettiva di Barry X Ball alla Basilica di San Giorgio Maggiore

Alla Basilica di San Giorgio Maggiore è in corso la mostra “The Shape of Time”, una retrospettiva dedicata alle sculture dell’artista americano Barry X Ball. La mostra espone diverse opere che uniscono tecniche tradizionali e innovazioni digitali. La rassegna si svolge all’interno della chiesa progettata da Andrea Palladio, offrendo un contesto storico e architettonico unico per le sculture esposte.

La Basilica di San Giorgio Maggiore presenta “The Shape of Time”, un’importante retrospettiva dedicata alla pratica scultorea dell’artista americano Barry X Ball, che celebra l’incontro tra innovazione tecnologica e tradizione rinascimentale, all’interno del capolavoro architettonico di Andrea.🔗 Leggi su Veneziatoday.it Notizie correlate Basilica di Santa Maria Maggiore di Siponto: una antica lapide funeraria viene alla luceUn nuovo ambiente e una lapide funeraria sono state scoperte al di sotto del pavimento della Cripta di S. Visita guidata alla Basilica di San Pietro Apostolo a San Piero a GradoTaratatà, le pagelle: Sangiorgi distrugge Annalisa con lo yodel (2), D'Alessio sciopera? (5), le serenate di Amoroso alla sua Penelope (8) Visita... Contenuti di approfondimento San Pietro a portata di app. Arriva il gemello digitale della Basilica, grazie all'intelligenza artificialeÈ una vera e propria immersione nella bellezza e nella storia: arriva per il Giubileo il gemello digitale della basilica di San Pietro che consentirà a tutti di ammirare i capolavori di uno dei ... huffingtonpost.it Il Papa a sorpresa in Basilica: altro fuoriprogramma per il Pontefice convalescenteIl Santo Padre controlla i restauri della Cattedra di San Pietro, stringe la mano a una restauratrice, che si scusa Ho le mani fredde. Poi si reca sulla tomba di San Pio X, infine rientra a Santa ... rainews.it