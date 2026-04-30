Il primo giugno 2026 alle ore 20:00 si terrà a Frasso Telesino un memorial dedicato a Vincenzo Massaro, un bambino di cui si ricorda la memoria. L’evento si svolgerà in piazza IV Novembre e rappresenta un’occasione per condividere un momento di ricordo e di speranza per la comunità locale. La serata prevede momenti di ascolto e partecipazione pubblica in un’atmosfera di vicinanza e solidarietà.

Un momento di ricordo, ma anche di condivisione e speranza. È questo lo spirito del “I Memorial del piccolo Vincenzo Massaro”, l’evento in programma lunedì 1 giugno 2026 alle ore 20:00 in piazza IV Novembre a Frasso Telesino. L’iniziativa nasce con l’obiettivo di celebrare la memoria del piccolo Vincenzo attraverso la musica, scelta come linguaggio universale capace di esprimere emozioni profonde e unire le persone oltre ogni parola. Il memorial, infatti, si trasformerà in un vero e proprio concerto, pensato per rendere omaggio a una vita breve ma intensa, capace di lasciare un segno indelebile nella comunità. Non mancheranno momenti dedicati allo sport e alla condivisione, con squadre, amici e cittadini pronti a scendere in campo simbolicamente per ricordare Vincenzo all’insegna della passione e dell’amicizia.🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Frasso Telesino, memorial per il piccolo Vincenzo Massaro: appuntamento il primo giugno

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