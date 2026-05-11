Un memorial per ricordare il piccolo Vincenzo | Frasso Telesino pronto a farsi travolgere dalle emozioni

A Frasso Telesino si prepara il primo memorial dedicato a Vincenzo Massaro, un evento che si terrà il primo giugno. La cerimonia si avvicina e il paese si sta organizzando per ricordare il bambino, coinvolgendo la comunità in un momento di commozione e riflessione. Il memorial rappresenta un'occasione per onorare la memoria di Vincenzo e coinvolgere le persone in un momento di condivisione emozionale.

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Tempo di lettura: 2 minuti Il tempo e’ sempre di meno e le emozioni iniziano a farsi forti: il primo giugno si avvicina e con esso anche il primo Memorial dedicato al piccolo Vincenzo Massaro. Teatro di questo evento sara’ Frasso Telesino con la manifestazione che si terra’ a partire dalle ore 20 in Piazza IV Novembre. L’iniziativa e’ nata con l’obiettivo di celebrare la memoria del piccolo Vincenzo attraverso la musica, scelta come linguaggio universale capace di esprimere emozioni profonde e unire le persone oltre ogni parola. Il memorial, infatti, si trasformerà in un vero e proprio concerto, pensato per rendere omaggio a una vita breve ma intensa, capace di lasciare un segno indelebile nella comunità.🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Un memorial per ricordare il piccolo Vincenzo: Frasso Telesino pronto a farsi travolgere dalle emozioni ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Leggi anche: Frasso Telesino, memorial per il piccolo Vincenzo Massaro: appuntamento il primo giugno Frasso Telesino: battaglia per i fondi dopo il nubifragioIl Comune di Frasso Telesino ha richiesto formalmente alla Regione Campania l’attribuzione dello stato di calamità naturale per contrastare i danni...