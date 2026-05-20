Franco Ricciardi sposa Anna Mellone | 300 invitati e festa da favola nel castello di Casamarciano
Oggi si è svolta una cerimonia di matrimonio nel Castello di Santa Maria del Plesco, a Casamarciano, tra il cantante e vincitore di due premi David di Donatello e la sua compagna di lunga data. La celebrazione ha coinvolto circa 300 invitati, tra amici e parenti, che hanno assistito a una festa che si è svolta nelle sale storiche della struttura. La coppia ha scelto questa location per il suo significato e per la bellezza architettonica, rendendo il giorno speciale un momento indimenticabile.
È il giorno del sì per Franco Ricciardi. Il cantante e vincitore di due David di Donatello sposa Anna Mellone, compagna di vita da sei anni, nella cornice del Castello di Santa Maria del Plesco a Casamarciano. Un matrimonio atteso da settimane e che, tra ospiti del mondo dello spettacolo e. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
Sullo stesso argomento
Il castello di Dunrobin, tra interni da favola e giardini spettacolariLungi dall’essere un castello che lascia il segno per la sua austerità, con quello di Dunrobin ci troviamo di fronte al classico castello delle...
Castello di Drachenburg, il maniero da favola dove viveva un dragoA due passi da Bonn, nel comune di Königswinter, il Castello di Drachenburg è una perla di bellezza e storia.
Franco Ricciardi sposa la sua Anna, nozze con 300 invitatiLa cerimonia e i festeggiamenti nella suggestiva ed elegante cornice del Castello di Santa Maria del Plesco a Casamarciano ... ilroma.net
Franco Ricciardi sposa Anna Mellone: 300 invitati e festa da favola nel castello di CasamarcianoIl cantante vincitore di due David di Donatello celebra le nozze nel castello campano tra amici storici, familiari e volti noti dello spettacolo ... napolitoday.it