Franco Ricciardi sposa Anna Mellone | 300 invitati e festa da favola nel castello di Casamarciano

Oggi si è svolta una cerimonia di matrimonio nel Castello di Santa Maria del Plesco, a Casamarciano, tra il cantante e vincitore di due premi David di Donatello e la sua compagna di lunga data. La celebrazione ha coinvolto circa 300 invitati, tra amici e parenti, che hanno assistito a una festa che si è svolta nelle sale storiche della struttura. La coppia ha scelto questa location per il suo significato e per la bellezza architettonica, rendendo il giorno speciale un momento indimenticabile.

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