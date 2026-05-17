Castello di Drachenburg il maniero da favola dove viveva un drago

A pochi chilometri da Bonn, nel comune di Königswinter, si trova il Castello di Drachenburg. Costruito nel XIX secolo, il maniero presenta un'architettura in stile neogotico e si sviluppa su più piani, con torri e merlature. La struttura è circondata da un parco e si affaccia sul fiume Reno. Nel corso degli anni, il castello ha ospitato diverse personalità e ha subito restauri per conservare la sua integrità storica. La sua posizione lo rende visibile da lontano e attrae numerosi visitatori ogni anno.

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A due passi da Bonn, nel comune di Königswinter, il Castello di Drachenburg è una perla di bellezza e storia. Il che non stupisce, visto che la regione della Renania Settentrionale-Vestfalia è la culla teutonica di manieri da cartolina, dove la pietra si unisce alla fiaba. Il caso di Drachenburg è un esempio di questa commistione, sorgendo su una collina dal nome evocativo, Drachenfels, ossia Roccia del Drago. L’affaccio mozzafiato sulla Valle del Reno contribuisce poi a rendere questo luogo uno degli emblemi del romanticismo tedesco. Castello di Drachenburg: tra storia e leggenda. 123RF La storia di Drachenburg si pone a metà strada con la... 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Castello di Drachenburg, il maniero da favola dove viveva un drago ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Il castello di Dunrobin, tra interni da favola e giardini spettacolariLungi dall’essere un castello che lascia il segno per la sua austerità, con quello di Dunrobin ci troviamo di fronte al classico castello delle... Chaumont, il castello da favola con torrette in ardesia, a strapiombo sulla LoiraSe c’è un luogo, in Europa, dove le favole possono trovare una location ideale, è la Valle della Loira.