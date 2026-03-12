Mercoledì scorso è stato conferito a Luana Di Filippo, studentessa scomparsa il 4 settembre 2025, una laurea ad honorem in giurisprudenza. Il riconoscimento è stato assegnato postumo, celebrando il suo impegno e la determinazione dimostrata durante gli studi. Luana aveva sempre sognato di raggiungere questo traguardo e, nonostante le difficoltà, aveva affrontato la malattia con tenacia.

Il coronamento di un sogno, anche se postumo. Questo è stato il conferimento, mercoledì scorso, della laurea ad honorem in giurisprudenza a Luana Di Filippo, studentessa scomparsa il 4 settembre 2025 dopo una lunga malattia. A raccontarne la storia è l’amica Lisa Colangelo, che ha promosso la richiesta per farle ottenere il titolo che sognava. A raccontare la sua storia è l’amica Lisa Colangelo, che con lei aveva condiviso gli anni dell’università e che, dopo la sua morte, si è attivata per far sì che quel traguardo tanto desiderato potesse comunque diventare realtà. "Ci siamo conosciute nel settembre 2015 all’università, studiavamo entrambe giurisprudenza e abbiamo iniziato insieme il percorso", ricorda. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Laurea ad honorem per Luana : "Sognava questo traguardo. Era una tigre, non mollava mai"

