Lo stabilimento balneare Universo Beach è stato chiuso ufficialmente, ma rimane accessibile ai visitatori. La transenna, installata a settembre dello scorso anno, delimita ancora l’area, che tuttavia può essere raggiunta e visitata. La situazione crea un contrasto tra la chiusura formale e la possibilità di accesso, generando confusione tra chi frequenta il luogo. La decisione di mantenere aperta l’area, nonostante il divieto, si accompagna a una serie di interventi e modifiche recenti.

Tempo di lettura: 2 minuti La transenna che è stata apposta a settembre dell’anno scorso, quando adducendo alla necessità di riprendere il cantiere del ripascimento, l’amministrazione comunale in fretta e furia decise di interdire il passaggio ad Universo Beach è stata facilmente rimossa ed anche questa mattina, il giorno dopo che il commissario di Salerno ha reso noto le motivazioni che hanno spinto l’amministrazione comunale, la Capitaneria di Porto a sospendere il cantiere per i lavori che stanno proseguendo da Pastena verso Torrione, ci sono comunque bagnanti sulla sabbia. Proprio il tipo di pietrisco usato è tra i motivi che hanno portato il commissario di Salerno a sospendere i lavori perché la sabbia utilizzata è diversa da quella che l’impresa si era impegnata ad utilizzare nel capitolato. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - FOTO/ Universo Beach, chiusa ma comunque aperta…

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Costa Rica: the Most Mysterious Land in Central America

Sullo stesso argomento

Universo beach, verso l’apertura il nuovo tratto di spiaggia: da una prima analisi la sabbia è okTempo di lettura: 2 minutiArriva fino all’ex ostello della Gioventù il nuovo tratto di ripascimento della costa di Salerno che prevede la...

Death Stranding 2: On the Beach, il nuovo trailer mostra la modalità foto su PCKojima Productions ha pubblicato un nuovo trailer dedicato alla versione PC di Death Stranding 2: On the Beach, mostrando in particolare la modalità...

Salerno, addio ad Universo beach. Spiaggia chiusa dal Comune: Troppi ritardi dell'aziendaIl cantiere del ripascimento si sarebbe comunque fermato per consentire la fruizione della spiaggia da parte dei bagnanti nel corso della stagione estiva. Ma adesso il rischio è ... ilmattino.it