Death Stranding 2 | On the Beach il nuovo trailer mostra la modalità foto su PC

Kojima Productions ha diffuso un nuovo trailer di Death Stranding 2: On the Beach dedicato alla versione PC, con un focus sulla modalità foto del gioco. Il video illustra le funzionalità di questa modalità, evidenziando le possibilità offerte agli utenti di personalizzare le immagini all’interno del titolo. La presentazione è stata pubblicata online e riguarda esclusivamente la versione per computer.

Kojima Productions ha pubblicato un nuovo trailer dedicato alla versione PC di Death Stranding 2: On the Beach, mostrando in particolare la modalità foto del gioco. Il video, breve ma ricco di dettagli, dura poco più di trenta secondi e mette in evidenza gli strumenti che permettono ai giocatori di creare scatti virtuali spettacolari. Attraverso questa funzione è possibile catturare momenti iconici dell’avventura e immortalare i paesaggi del mondo di gioco con grande libertà creativa. Il filmato mostra scene che vengono modificate e ritoccate direttamente dal giocatore per ottenere immagini suggestive. Si tratta di una funzione sempre più diffusa nei videogiochi moderni, soprattutto nei titoli con ambientazioni visivamente spettacolari. 🔗 Leggi su Game-experience.it © Game-experience.it - Death Stranding 2: On the Beach, il nuovo trailer mostra la modalità foto su PC Articoli correlati Death Stranding 2: On the Beach arriva su PC, ecco il trailer con la data di uscitaDurante lo State of Play, Kojima Productions ha annunciato ufficialmente l’arrivo su PC di Death Stranding 2: On the Beach, accompagnando la notizia... Death Stranding 2: On the Beach è in arrivo su PC? Un messaggio di Kojima alimenta le speranze dei fanQuando Hideo Kojima pubblica un messaggio sui social, anche il più apparentemente innocuo, l’attenzione dei fan si trasforma subito in analisi e... Altri aggiornamenti su Death Stranding Temi più discussi: Un breve trailer di Death Stranding 2: On the Beach mostra la modalità foto su PC; 5 giochi open world con un meteo dinamico incredibile: da Death Stranding 2 a No Man's Sky; Death Stranding 2: On the Beach, il nuovo trailer mostra la modalità foto su PC; Death Stranding 2: On the Beach - Breve trailer Introduzione alla Modalità Foto (PS5 & PC). Death Stranding 2 On the Beach: il nuovo trailer presenta l’allenamento VRPer Death Stranding 2 on the Beach è stato pubblicato un nuovo trailer che mette in evidenza la modalità di allenamento VR. vgmag.it Un breve trailer di Death Stranding 2: On the Beach mostra la modalità foto su PCKojima Productiona ha pubblicato un breve trailer di Death Stranding 2: On the Beach per mostrare in azione la modalità foto su PC. multiplayer.it Un breve trailer di Death Stranding 2: On the Beach mostra la modalità foto su PC x.com NVIDIA GeForce Italia. . Molti altri giochi supportano NVIDIA DLSS da questo mese! DLSS 4 con Multi Frame Generation: DEATH STRANDING 2: ON THE BEACH Demonologist (Via NVapp) DLSS 4.5 Super Resolution (NVapp): Marathon Monster H - facebook.com facebook