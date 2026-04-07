Nei sondaggi politici della settimana, si registra un avanzamento del campo largo, che ora si avvicina alle forze di destra. Questa tendenza segue la vittoria del No al referendum sulla giustizia e le conseguenze politiche che ne sono derivate, tra cui un terremoto nel governo. I dati mostrano un cambiamento nelle preferenze degli elettori, con il campo largo che si avvicina alle forze di destra nelle rilevazioni più recenti.

Dopo la vittoria del No al referendum sulla giustizia e il conseguente terremoto nel governo, continua la rimonta del campo largo nei sondaggi. Le forze progressiste guadagnano voti e rosicchiano consensi alle destre, ancora in calo. Così la distanza tra i due schieramenti è praticamente azzerata e la sfida è apertissima. Nel sondaggio di Emg per il Tg3 Il centrodestra raccoglie, in totale, il 45,2% dei voti, con un calo dello 0,5% rispetto alla rilevazione precedente. Il campo largo guadagna invece lo 0,6% e si attesta al 44,9%, praticamente quasi alla pari con la coalizione di governo. In calo i partiti di centro (-0,8%), ora al 3,9%, mentre guadagna consensi Futuro Nazionale. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - Sondaggi politici, continua la rimonta del campo largo: raggiunte le destre

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