Sondaggi politici ora il sorpasso del campo largo è completo | anche con Vannacci le destre perderebbero

Recenti sondaggi politici indicano che il campo largo ha ormai superato le forze di destra anche nel caso in cui la coalizione di governo si espanda includendo Futuro Nazionale. La differenza di consensi tra le due aree politiche risulta consolidata e non sembra influenzata dalla presenza di Vannacci nella discussione politica. La tendenza si mantiene stabile anche considerando questa possibile estensione dell’alleanza di centro-sinistra.

Il sorpasso è completo. I sondaggi mostrano come ormai il campo largo sia davanti alle destre anche nel caso in cui la coalizione di governo si allargasse a Futuro Nazionale. Nello scenario tratteggiato da Ipsos per il Corriere della Sera emerge che il campo progressista potrebbe vincere le elezioni politiche anche di fronte a una coalizione di destra allargata. Si tratta, ricorda Nando Pagnoncelli, della prima volta in cui il centrosinistra supera il centrodestra da quando è nato Futuro Nazionale, il movimento di Roberto Vannacci. In generale, le forze di governo perdono consensi (mezzo punto in meno ciascuno per Fratelli d’Italia, Lega e Forza Italia) mentre quelle di centrosinistra rosicchiano qualche decimale o restano stabili.🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

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