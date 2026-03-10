Inaugura il nuovo Centro Diurno di Guiglia potrà ospitare 14 anziani

Venerdì 13 marzo a Guiglia si terrà l’inaugurazione del nuovo Centro Diurno “Il castagno selvatico” situato in via Repubblica 30. Il centro potrà ospitare fino a 14 anziani, offrendo spazi dedicati alle attività quotidiane e all’assistenza. La cerimonia di apertura vedrà la presenza delle autorità locali e rappresentanti della comunità.

Venerdì 13 marzo a Guiglia, sarà inaugurato il nuovo centro diurno per anziani Il castagno selvatico", in via Repubblica 30 a Guiglia. La struttura, accreditata come Centro Diurno per anziani per 14 posti complessivi, rappresenta un nuovo e importante punto di riferimento per il territorio, a sostegno delle persone anziane e delle loro famiglie. Il Centro Diurno "Il Castagno Selvatico" è aperto dal lunedì al venerdì, dalle 8.00 alle 18.00, con un’organizzazione flessibile pensata per rispondere ai bisogni delle famiglie: è possibile frequentare il Centro per tutta la settimana o anche solo per uno o più giorni. Grande attenzione è dedicata alle attività di animazione, aggregazione e ricreativo-culturali, pensate per favorire la socializzazione, valorizzare i desideri degli ospiti e promuovere il loro benessere psicologico. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

