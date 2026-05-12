Infertilità e genere | così il nuovo Glossario mondiale riscrive il linguaggio della riproduzione

Da ildenaro.it 12 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un nuovo Glossario mondiale sulla riproduzione sta modificando il modo di parlare di fertilità, riflettendo sia i avanzamenti scientifici che le evoluzioni sociali. La terminologia usata nella medicina della riproduzione si sta aggiornando per essere più inclusiva e rappresentativa di diverse identità di genere. Questa revisione riguarda termini legati all’infertilità e ai processi di riproduzione, con l’obiettivo di rendere il linguaggio più accurato e rispettoso.

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La medicina della riproduzione cambia il suo linguaggio adattandolo non solo ai progressi scientifici, ma a quelli della società.  Non è soltanto un semplice aggiornamento, ma una rivoluzione semantica quella contenuta nella 4ª edizione del The International Glossary on Infertility and Fertility Care, a cura dell’Icmart (International Committee for Monitoring Assisted Reproductive Technology) e pubblicata in contemporanea su due riviste scientifiche, Human Reproduction  e  Fertility and Sterility. L’infertilità non è più letta solo come una condizione legata al sistema riproduttivo, ma anche come una questione funzionale e sociale, comprendente l’impatto che l’impossibilità di riprodursi ha sulla vita e sui diritti della persona, sia come individuo che come parte di una coppia, indipendentemente dal genere.🔗 Leggi su Ildenaro.it

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