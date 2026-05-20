Forum Eusair occhi sulla Macroregione Adriatico-Ionica Carlo Ciccioli FdI | Si passi dalle dichiarazioni ai risultati
Durante l’undicesimo Forum Eusair a Skopje, l’europarlamentare di Fratelli d’Italia ha sottolineato l’importanza della Macroregione Adriatico-Ionica per il futuro dell’Europa. Ha insistito sulla necessità di passare dalle dichiarazioni ai risultati concreti, senza entrare in dettagli specifici. L’evento ha visto la partecipazione di rappresentanti di diversi Paesi della regione, concentrandosi sui temi di sviluppo e cooperazione. La discussione si è concentrata principalmente sull’avanzamento di progetti e iniziative in corso per rafforzare la collaborazione tra le nazioni coinvolte.
SKOPJE – Nel corso dell’undicesimo Forum Eusair in svolgimento a Skopje, capitale della Macedonia del Nord, l’europarlamentare anconetano di Fratelli d’Italia-Ecr Carlo Ciccioli ha ribadito il ruolo strategico della Macroregione Adriatico-Ionica per il futuro dell’Europa, sottolineando la. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
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