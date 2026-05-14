Vertenza Electrolux per Carlo Ciccioli FdI è ora che l' Europa si doti di strumenti concreti di tutela industriale

L’europarlamentare locale di Fratelli D’Italia ha commentato la recente chiusura dello stabilimento di Cerreto d’Esi, che comporterà la perdita di 170 posti di lavoro. Secondo lui, è arrivato il momento che l’Europa adotti strumenti più efficaci per la tutela delle industrie. La chiusura dello stabilimento ha causato preoccupazioni tra i lavoratori e le autorità locali, che si sono confrontate sulla vicenda senza ancora trovare una soluzione condivisa.

CERRETO D’ESI – Sulla chiusura dello stabilimento di Cerreto d’Esi della Elecrolux, fattore che comporterà la perdita di 170 posti di lavoro, interviene l’europarlamentare locale Carlo Ciccioli di Fratelli D’Italia.Carlo Ciccioli«La chiusura annunciata dello stabilimento Electrolux di Cerreto. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

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