Cuore ed ex spietati | la Fortitudo espugna Pesaro allo scadere Imbrò firma il colpo dell’84-86

La Fortitudo Bologna ha conquistato una vittoria in trasferta contro Pesaro con il punteggio di 84-86, grazie a un canestro decisivo di Imbrò negli ultimi secondi. La partita si è conclusa in un finale molto teso, caratterizzato da momenti di sofferenza e nervosismo. I biancoblù tornano a casa con due punti preziosi in classifica dopo aver sfidato la Victoria Libertas nella Vitrifrigo Arena.

Una vittoria di nervi, sofferenza e un finale vietato ai deboli di cuore. La Flats Service Fortitudo Bologna torna dalla trasferta della Vitrifrigo Arena con due punti d'oro, battendo la Victoria Libertas Pesaro per 84-86. A decidere il match è l'uomo più atteso e contestato: Matteo Imbrò, che allo scadere gela il suo ex pubblico e regala a coach Caja un successo fondamentale. L’approccio della Effe è quello delle grandi serate. Caja disegna una difesa aggressiva, con pressione a metà campo che manda subito in tilt gli ingranaggi pesaresi. Le triple iniziali scavano il primo solco (14-8), mentre sotto canestro il dominio è totale: a metà gara il dato dei rimbalzi sorride nettamente a Bologna. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it © Bolognatoday.it - Cuore ed ex spietati: la Fortitudo espugna Pesaro allo scadere. Imbrò firma il colpo dell’84-86 Articoli correlati Promozione, l’anticipo: colpo esterno del Montignoso. Casalguidi beffato allo scaderecasalguidi 2 montignoso 3 Merci, Castiglioni (60’ Dani, 75’ Capecchi) Ceccarelli, Robusto, Bonaiuti, Borselli (25’ Diddi) Bonfanti An. Juventus Under 17, esordio da sogno per Przytarski: il bomber polacco firma il gol vittoria allo scadere contro il Parma. Il focusCalciomercato Juve LIVE: Kolo Muani, ritorno di fiamma? Osimhen ammicca ai bianconeri Celik Juventus: il turco piace molto a Spalletti, ma attenzione...