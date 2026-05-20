Una mostra al Forte di Bard presenta 70 opere che documentano i cambiamenti delle Alpi tra il XVIII e il XX secolo. Le opere evidenziano le trasformazioni paesaggistiche causate dall’attività umana e dai mutamenti ambientali nel tempo. Tra le immagini si osservano anche tracce degli sport invernali e delle strutture costruite per le discipline sulla neve. La selezione di lavori offre uno sguardo visivo sui mutamenti delle montagne, evidenziando come il paesaggio si sia evoluto nel corso dei secoli.

? Punti chiave Come sono cambiate le Alpi tra il XVIII e il XX secolo?. Quali segni hanno lasciato gli sport invernali sui paesaggi montani?. Perché il progetto Dahu unisce Valle d'Aosta e Alta Savoia?. Come l'intervento umano ha trasformato la vita dei borghi alpini?.? In Breve Inaugurazione 28 maggio, mostra visitabile dal 29 maggio al 1 novembre.. Curatore Aldo Audisio coinvolge archivi di Valle d'Aosta e Chamonix.. Progetto Dahu unisce Issime, Alta Savoia e Comunità Chamonix-Mont-Blanc.. Percorso in sei sezioni analizza iconografia pastorale e turismo invernale.. Il 28 maggio alle ore 18, il Forte di Bard ospiterà l’inaugurazione della mostra Metamorfosi dello sguardo. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Forte di Bard: 70 opere svelano il volto mutato delle Alpi

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