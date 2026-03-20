Al Museo Capitolino di Roma apre oggi una mostra dedicata a Giorgio Vasari, che presenta 70 opere e 16 autografi. La rassegna si svolge nel Palazzo Caffarelli e mette in evidenza le creazioni e i documenti originali del pittore e storico dell’arte. La mostra resterà aperta fino a una data ancora da comunicare.

Una mostra dedicata a Giorgio Vasari apre oggi, 20 marzo 2026, ai Musei Capitolini di Roma, nel Palazzo Caffarelli. L’esposizione, che resterà visibile fino al 19 luglio, celebra l’artista aretino considerato il primo storico dell’arte moderna e analizza il suo legame indissolubile con la Capitale. Oltre settanta opere saranno esposte, includendo stampe, disegni, incisioni, lettere, sculture e dipinti, tra cui sedici autografi originali. La curatrice Alessandra Baroni sottolinea come Roma sia stata il luogo fondamentale per la formazione dell’artista, offrendogli ispirazione, conoscenze e accesso agli ambienti più prestigiosi del tempo. Il... 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Vasari a Roma: 70 opere e 16 autografi svelano il genio

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