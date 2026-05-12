Al Forte di Bard si terrà un concerto dedicato al Buena Vista Social Club, incentrato sulla musica del leggendario gruppo. Attualmente, l’unico ensemble ufficiale del gruppo include membri che portano avanti il repertorio di Compay Segundo. Si parla anche della partecipazione del figlio del maestro, che si impegna a mantenere viva l’eredità musicale del Buena Vista Social Club. La serata si focalizza sull’esibizione dal vivo e sulla trasmissione delle canzoni storiche.

? Domande chiave Chi guida oggi l'unico gruppo ufficiale del leggendario Compay Segundo?. Come può il figlio del maestro preservare l'eredità del Buena Vista?. Perché quel particolare incontro all'Avana ha cambiato la musica mondiale?. Cosa accadrà quando il ritmo di Santiago incontrerà le mura del Forte?.? In Breve Salvador Repilado dirige il gruppo con Hugo Garzón e Nilso Arias Fernández.. Il progetto mantiene il repertorio nato dall'incontro con Ry Cooder nel 1996.. L'organico include clarinetti, tres, percussioni e voci provenienti da Santiago de Cuba.. Biglietti disponibili in prevendita sul sito ticketone.it per l'evento del 14 agosto.. Il ritmo cubano approderà al Forte di Bard venerdì 14 agosto alle ore 21.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - L’anima del Buena Vista Social Club al Forte di Bard: arriva il son

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